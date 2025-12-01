Théâtre Musical CEC Les Heures Claires Istres

Théâtre Musical

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 15h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Théâtre musical GALAXIE PROVISOIRE CIE INTENSITÉS MAGUELONE VIDAL Texte Olivier De Vleeschouwer De et avec Maguelone Vidal

Ce spectacle musical d’une grande poésie s’inspire du souffle. Celui des enfants qui s’amusent à créer des bulles de savon, légères, scintillantes, qui s’élèvent jusqu’à évoquer de drôles de planètes lumineuses. Peu à peu, elles éclatent chacune à son rythme, dévoilant leur fragilité. Le son de ce souffle, une fois amplifié, devient musique il ressemble à l’érosion de la banquise, elle aussi vulnérable. Puis le saxophone surgit, emplit l’espace et fait vibrer l’air. Une odyssée sensorielle et cosmique à hauteur d’enfant !



Durée 40 min

Conseillé à partir de 4 ans .

Conseillé à partir de 4 ans .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

Musical theater GALAXIE PROVISOIRE CIE INTENSITÉS ? MAGUELONE VIDAL Text Olivier De Vleeschouwer With and about Maguelone Vidal

German :

Musiktheater GALAXIE PROVISOIRE CIE INTENSITÉS? MAGUELONE VIDAL Text Olivier De Vleeschouwer Von und mit Maguelone Vidal

Italiano :

Teatro musicale GALAXIE PROVISOIRE CIE INTENSITÉS ? MAGUELONE VIDAL Testo di Olivier De Vleeschouwer Con e su Maguelone Vidal

Espanol :

Teatro musical GALAXIE PROVISOIRE CIE INTENSITÉS ? MAGUELONE VIDAL Texto de Olivier De Vleeschouwer Con y sobre Maguelone Vidal

