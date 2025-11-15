Théâtre musical | La Belle au Bois Scrollant Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente

Théâtre musical | La Belle au Bois Scrollant

Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Création La Belle au bois scrollant sur les soit disant pouvoirs des livres d’après certaines gardiennes des livres un peu déjantées.

.

Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 96 81 71

English :

Creation of La Belle au bois scrollant about the so-called powers of books according to some crazy bookkeepers.

German :

Kreation La Belle au bois scrollant über die sogenannten Kräfte von Büchern, die von einigen verrückten Bücherhüterinnen beschrieben wurden.

Italiano :

Creazione di La Belle au bois scrollant sui cosiddetti poteri dei libri secondo alcuni librai un po’ folli.

Espanol :

Creación de La Belle au bois scrollant sobre los supuestos poderes de los libros según unos libreros un poco locos.

L’événement Théâtre musical | La Belle au Bois Scrollant Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-03 par Destination Cognac