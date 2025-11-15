Théâtre musical | La Belle au Bois Scrollant Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente
Théâtre musical | La Belle au Bois Scrollant
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – – EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Création La Belle au bois scrollant sur les soit disant pouvoirs des livres d’après certaines gardiennes des livres un peu déjantées.
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 96 81 71
English :
Creation of La Belle au bois scrollant about the so-called powers of books according to some crazy bookkeepers.
German :
Kreation La Belle au bois scrollant über die sogenannten Kräfte von Büchern, die von einigen verrückten Bücherhüterinnen beschrieben wurden.
Italiano :
Creazione di La Belle au bois scrollant sui cosiddetti poteri dei libri secondo alcuni librai un po’ folli.
Espanol :
Creación de La Belle au bois scrollant sobre los supuestos poderes de los libros según unos libreros un poco locos.
