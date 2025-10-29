Théâtre musical La boîte de Pandore MAUBOURGUET Maubourguet

Théâtre musical La boîte de Pandore

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Quatrième spectacle avec LA BOITE DE PANDORE

De et avec Arielle Guilbaud, Clara Villanueva, Valérie Gerbaldi

Les Mysogénials Larreule (65)

MILLE ET UNE VERSIONS DE LA MÊME HISTOIRE

Alors qu’Eve la Mère de l’Humanité vient d’être expulsée du Paradis, elle croise sur sa route la Reine des Démons Lilith qui prétend aussi avoir été la première femme d’Adam. Insupportable récit qu’Eve ne peut supporter d’entendre. Pendant qu’elles se disputent, arrive Pandore traînant une boite directement envoyée par les dieux de l’Olympe. A son tour, elle revendique être la Première Femme … Tous aux abris !

Avec un regard lucide et jouissif, “La Boîte de Pandore” se joue de nos émotions au moins autant qu’elles se jouent de nous, tout en leur conférant une place de choix.

.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Fourth show with LA BOITE DE PANDORE

By and with Arielle Guilbaud, Clara Villanueva, Valérie Gerbaldi

Les Mysogénials Larreule (65)

A THOUSAND AND ONE VERSIONS OF THE SAME STORY

When Eve, the Mother of Mankind , is expelled from Paradise, she crosses paths with the demon queen Lilith, who also claims to have been Adam?s first wife. An unbearable tale that Eve can’t bear to hear. While they’re arguing, Pandora arrives dragging a box sent directly from the gods of Olympus. In turn, she claims to be the First Woman ? Take cover!

Pandora?s Box? plays with our emotions at least as much as they play with us, while giving them a place of their own.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Vierte Aufführung mit LA BOITE DE PANDORE

Von und mit Arielle Guilbaud, Clara Villanueva, Valérie Gerbaldi

Les Mysogénials Larreule (65)

TAUSEND UND EINE VERSION DERSELBEN GESCHICHTE

Als Eva, die Mutter der Menschheit , gerade aus dem Paradies vertrieben wurde, begegnet sie auf ihrem Weg der Dämonenkönigin Lilith, die ebenfalls behauptet, Adams erste Frau gewesen zu sein. Eva kann es nicht ertragen, diese unerträgliche Geschichte zu hören. Während sie sich streiten, kommt Pandora mit einer Kiste an, die direkt von den Göttern des Olymps geschickt wurde. Sie behauptet, die Erste Frau zu sein Alle in Deckung!

Mit einem klaren und genussvollen Blick spielt Pandoras Büchse mit unseren Emotionen, mindestens so sehr wie sie mit uns spielen, wobei sie ihnen einen Ehrenplatz einräumt.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Quarto spettacolo con LA BOITE DE PANDORE

Di e con Arielle Guilbaud, Clara Villanueva, Valérie Gerbaldi

Les Mysogénials Larreule (65)

MILLE E UNA VERSIONE DELLA STESSA STORIA

Quando Eva, la madre dell’umanità , è appena stata espulsa dal Paradiso, incrocia la regina dei demoni, Lilith, che sostiene di essere stata la prima moglie di Adamo. Un racconto insopportabile che Eva non può sopportare di ascoltare. Mentre discutono, Pandora arriva trascinando un vaso inviato direttamente dagli dei dell’Olimpo. Lei, a sua volta, sostiene di essere la Prima Donna ? Mettetevi al riparo!

Il vaso di Pandora gioca con le nostre emozioni almeno quanto loro giocano con noi, dando loro un posto d’onore.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural en torno a espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

Cuarto espectáculo con LA BOITE DE PANDORE

Por y protagonizada por Arielle Guilbaud, Clara Villanueva, Valérie Gerbaldi

Les Mysogénials Larreule (65)

MIL Y UNA VERSIONES DE LA MISMA HISTORIA

Cuando Eva, la Madre de la Humanidad , acaba de ser expulsada del Paraíso, se cruza con la Reina de los Demonios, Lilith, que también afirma haber sido la primera esposa de Adán. Una historia insoportable que Eva no soporta oír. Mientras discuten, Pandora llega arrastrando una caja enviada directamente por los dioses del Olimpo. Ella, a su vez, afirma ser la Primera Mujer .. ¡A cubierto!

La caja de Pandora? juega con nuestras emociones tanto como ellas juegan con nosotros, dándoles un lugar de honor.

L’événement Théâtre musical La boîte de Pandore Maubourguet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65