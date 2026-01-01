Théatre musical – La Cérémonie des Lotophages : Klang und Vergessen Maison Heinrich Heine Paris
La Cérémonie des Lotophages est un théâtre musical expérimental à petite échelle qui explore les dimensions sociales de la résonance et de l’aliénation.
Le mythe des lotophages devient le miroir de notre époque, où l’attrait
hypnotique des images et des discours engendre une forme d’oubli
collectif.
Le piano et les percussions avancent comme dans un rituel fragile,
mêlant obsession rythmique et résonance vacillante, tandis que des échos
baroques surgissent tels des fragments d’une mémoire ancienne déformée
par le présent. Souhaitant réhumaniser l’expérience du concert en lui
restituant sa dimension multisensorielle et incarnée, les musicien·nes
invitent le public à réfléchir au phénomène de la percussion, à la
manière dont le son frappe, traverse et relie.
Tout au long de la pièce, une question demeure : la polarisation
croissante de notre société n’est-elle pas aussi le symptôme d’un manque
de résonance vivante ?
Entre cérémonie, dérive et lucidité, l’œuvre interroge la manière dont
nous suivons, parfois aveuglément, les récits qui nous façonnent, guidée
par les gestes sensibles de Jinwook Jung, Vittoria Quartararo et Jonas Evenstad.
Le programme du concert proposé par trois artistes vivant en
Allemagne s’articule autour de l’extension réalisée par les artistes au
piano et aux percussions de la pièce de Jinwook Jung, Marche de la cérémonie des Lotophages (2025).
Elle comprend des improvisations baroques, de nouveaux collages sonores et des récitations de textes originaux.
Le dimanche 25 janvier 2026
de 17h00 à 18h30
payant
De 4 à 7 euros.
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
