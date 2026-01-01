Théatre musical – La Cérémonie des Lotophages : Klang und Vergessen Maison Heinrich Heine Paris

La Cérémonie des Lotophages est un théâtre musical expérimental à petite échelle qui explore les dimensions sociales de la résonance et de l’aliénation.

Le mythe des lotophages devient le miroir de notre époque, où l’attrait

hypnotique des images et des discours engendre une forme d’oubli

collectif.

Le piano et les percussions avancent comme dans un rituel fragile,

mêlant obsession rythmique et résonance vacillante, tandis que des échos

baroques surgissent tels des fragments d’une mémoire ancienne déformée

par le présent. Souhaitant réhumaniser l’expérience du concert en lui

restituant sa dimension multisensorielle et incarnée, les musicien·nes

invitent le public à réfléchir au phénomène de la percussion, à la

manière dont le son frappe, traverse et relie.

Tout au long de la pièce, une question demeure : la polarisation

croissante de notre société n’est-elle pas aussi le symptôme d’un manque

de résonance vivante ?

Entre cérémonie, dérive et lucidité, l’œuvre interroge la manière dont

nous suivons, parfois aveuglément, les récits qui nous façonnent, guidée

par les gestes sensibles de Jinwook Jung, Vittoria Quartararo et Jonas Evenstad.

Le programme du concert proposé par trois artistes vivant en

Allemagne s’articule autour de l’extension réalisée par les artistes au

piano et aux percussions de la pièce de Jinwook Jung, Marche de la cérémonie des Lotophages (2025).

Elle comprend des improvisations baroques, de nouveaux collages sonores et des récitations de textes originaux.

Découvrez La Cérémonie des Lotophages, un théâtre musical expérimental qui explore l’aliénation et l’oubli collectif à travers piano et percussions.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h00 à 18h30

payant

De 4 à 7 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T18:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/la-ceremonie-des-lotophages-klang-und-vergessen/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

