Théâtre musical La dernière nuit de Carroll’s rue Kateb Yacine Die

Théâtre musical La dernière nuit de Carroll’s rue Kateb Yacine Die jeudi 9 octobre 2025.

Théâtre musical La dernière nuit de Carroll’s

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-10

Un cabaret loufoque et masqué qui revisite la chanson française et internationale d’après guerre. Anna, Lola, Dolores, Utta, Conchita et les autres font revivre l’atmosphère festive et impertinente des cabarets parisiens des deux rives.

.

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lerayonvert26@gmail.com

English :

A zany, masked cabaret revisiting post-war French and international chanson. Anna, Lola, Dolores, Utta, Conchita and the others revive the festive, cheeky atmosphere of Parisian cabarets on both sides of the river.

German :

Ein verrücktes und maskiertes Kabarett, das die französischen und internationalen Chansons der Nachkriegszeit neu aufleben lässt. Anna, Lola, Dolores, Utta, Conchita und die anderen lassen die festliche und freche Atmosphäre der Pariser Kabaretts auf beiden Seiten des Flusses wieder aufleben.

Italiano :

Un cabaret mascherato e bizzarro che rivisita la chanson francese e internazionale del dopoguerra. Anna, Lola, Dolores, Utta, Conchita e le altre fanno rivivere l’atmosfera festosa e sfrontata dei cabaret parigini di entrambe le sponde del fiume.

Espanol :

Un alocado cabaret de máscaras que revisita la chanson francesa e internacional de la posguerra. Anna, Lola, Dolores, Utta, Conchita y las demás reviven el ambiente festivo y descarado de los cabarets parisinos de ambos lados del río.

L’événement Théâtre musical La dernière nuit de Carroll’s Die a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays Diois