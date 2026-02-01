Théâtre musical La Ferme des animals L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

Théâtre musical La Ferme des animals

L'Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Les animaux en ont ras le museau d’être maltraités par leur fermier. Quand ils parviennent à le chasser, ils se mettent à rêver d’un monde où tous seront libres et égaux. Mais peu à peu, les cochons, plus malins que les autres, s’attribuent des privilèges… Avec La Ferme des animaux, satire publiée en 1945, George Orwell met en garde notre démocratie est fragile, il faut rester vigilant. Un spectacle aux partis pris visuels affirmés, formidablement inventif, qui fait exister tout un monde avec son mélange de théâtre d’objets, de masques et de rock joué en live.

Dès 12 ansTout public

English :

The animals are fed up with being mistreated by their farmer. When they manage to chase him away, they start dreaming of a world where everyone is free and equal. But little by little, the pigs, smarter than the others, start to claim their own privileges… With Animal Farm, a satire published in 1945, George Orwell warns us that our democracy is fragile, and that we must remain vigilant. A show with a strong visual bias, formidably inventive, that brings a whole world to life with its mix of object theater, masks and live rock.

Ages 12 and up

