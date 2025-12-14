Théâtre musical L’esprit de Noël La Friche Oloron-Sainte-Marie
Théâtre musical L’esprit de Noël La Friche Oloron-Sainte-Marie mardi 23 décembre 2025.
Théâtre musical L’esprit de Noël
La Friche 14 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
La compagnie de théâtre oloronaise Ifebo avec Johan Miro et Natty Humeau, retrouvent leurs costumes de Panache
et Marcabru, les troubaroudeurs pour leur spectacle l’Esprit de Noël. .
La Friche 14 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 38 79 25 ifebo@assoico.fr
English : Théâtre musical L’esprit de Noël
L’événement Théâtre musical L’esprit de Noël Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn