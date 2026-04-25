Théâtre musical L’idole des moins jeunes Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance

Pleudihen-sur-Rance

Théâtre musical L’idole des moins jeunes

Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’Atelier théâtre des Amis du Patrimoine vous propose une pièce de théâtre musicale L’idole des moins jeunes , composée de 12 saynètes et 12 chants. .

Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 59 30 02

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English :

L’événement Théâtre musical L’idole des moins jeunes Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme