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Théâtre musical L’idole des moins jeunes Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance

Théâtre musical L’idole des moins jeunes Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Val d'Orient

Ville : 22690 Pleudihen-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Pleudihen-sur-Rance

Théâtre musical L’idole des moins jeunes

Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

L’Atelier théâtre des Amis du Patrimoine vous propose une pièce de théâtre musicale L’idole des moins jeunes , composée de 12 saynètes et 12 chants.   .

Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 59 30 02 

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English :

L’événement Théâtre musical L’idole des moins jeunes Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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