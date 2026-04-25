Théâtre musical L’idole des moins jeunes Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance
Théâtre musical L’idole des moins jeunes Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance samedi 2 mai 2026.
Pleudihen-sur-Rance
Théâtre musical L’idole des moins jeunes
Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’Atelier théâtre des Amis du Patrimoine vous propose une pièce de théâtre musicale L’idole des moins jeunes , composée de 12 saynètes et 12 chants. .
Salle des fêtes Rue du Val d’Orient Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 59 30 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre musical L’idole des moins jeunes Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme