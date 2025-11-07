Théâtre musical « Non et nom, j’aime pas mon prénom ! »

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Le S.R.P.D.R.P.N.E. (Service de Renseignement des Prénoms Donnés Reçus et Portés Nécessitant Explication) agit secrètement pour venir en aide aux enfants. Pour les contacter, rien de tel que le bouche à oreille, la cour de récré est leur aillée.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

The S.R.P.D.R.P.N.E. (Service de Renseignement des Prénoms Donnés Reçus et Portés Nécessitant Explication) acts secretly to help children. The best way to contact them is by word of mouth the playground is their home.

German :

Der S.R.P.D.R.P.N.E. (Service de Renseignement des Prénoms Donnés Reçus et Portés Nécessitant Explication) ist eine geheime Organisation, die Kindern helfen will. Um mit ihnen in Kontakt zu treten, gibt es nichts Besseres als Mundpropaganda, denn der Schulhof ist ihr Spielplatz.

Italiano :

Lo S.R.P.D.R.P.N.E. (Service de Renseignement des Prénoms Donnés Reçus et Portés Nécessitant Explication) lavora segretamente per aiutare i bambini. Il modo migliore per contattarli è il passaparola: il parco giochi è il loro rifugio.

Espanol :

El S.R.P.D.R.P.N.E. (Service de Renseignement des Prénoms Donnés Reçus et Portés Nécessitant Explication) trabaja en secreto para ayudar a los niños. La mejor forma de contactar con ellos es el boca a boca: el patio de recreo es su refugio.

