Théâtre musical Orgueil & Préjugés… ou presque Palais des Arts et du Festival Dinard

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Une adaptation irrévérencieuse, humoristique et parodique du roman de Jane Austen avec un casting 100% féminin.

Comme dans le roman, la dramaturgie est centrée sur la vie des cinq sœurs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits… Malgré les préjugés qu’Elisabeth Bennet et Mr Darcy, un jeune et riche aristocrate, ont l’un envers l’autre, les deux jeunes gens finissent par tomber amoureux.

Dans cette adaptation, l’intrigue est présentée du point de vue des femmes domestiques, qui rejouent et s’emparent avec ironie du destin de leurs maîtresses. Accompagnées d’une musicienne, elles racontent avec turbulence et drôlerie les péripéties de ces jeunes filles et des hommes qui les entourent.

INFOS PRATIQUES

Vendredi 06 Mars 2026 20h30

Palais des Arts et du Festival-Théâtre Debussy

Assis, placement numéroté

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

