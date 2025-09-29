Théâtre musical Poètes, vos papiers La Coupe d’Or Rochefort

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 27 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-29 20:30:00

fin : 2025-09-30 21:45:00

2025-09-29 2025-09-30

Véronique Vella sublime ici les poètes en chanson, à l’occasion d’un récital vibrant et lumineux. Accompagnée par le talentueux Benoît Urbain à l’accordéon et au piano, elle donne voix à une sélection de poèmes mis en musique.

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Musical theatre: Poets, your papers

Véronique Vella elevates poets to song in this vibrant and luminous recital. Accompanied by the talented Benoît Urbain on accordion and piano, she gives voice to a selection of poems set to music.

German : Musiktheater: Poètes, vos papiers (Dichter, Ihre Papiere)

Véronique Vella verherrlicht hier die Dichter in Liedern, anlässlich eines mitreißenden und strahlenden Konzerts. Begleitet vom talentierten Benoît Urbain am Akkordeon und Klavier, verleiht sie einer Auswahl von vertonten Gedichten ihre Stimme.

Italiano :

Véronique Vella fa rivivere i poeti nel canto, in un recital vibrante e luminoso. Accompagnata dal talentuoso Benoît Urbain alla fisarmonica e al pianoforte, dà voce a una selezione di poesie musicate.

Espanol :

Véronique Vella da vida a los poetas cantando, en un recital vibrante y luminoso. Acompañada por el talentoso Benoît Urbain al acordeón y al piano, pone voz a una selección de poemas musicados.

