Théâtre musical Poulaines
Théâtre musical Poulaines dimanche 19 avril 2026.
Poulaines
Théâtre musical
Rue de la République Poulaines Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Théâtre musical
L’association Poulaines Culture et Patrimoine présente un théâtre musical à 15h00 à la salle des fêtes. L’affaire Buckingham . Renseignements au 06 20 28 74 26. Tarif 15 € sur réservation/18 € sans réservation/Gratuit moins de 12 ans. .
Rue de la République Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 28 74 26
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English :
Musical theater
L’événement Théâtre musical Poulaines a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle