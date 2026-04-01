Poulaines

Théâtre musical

Rue de la République Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Théâtre musical

L’association Poulaines Culture et Patrimoine présente un théâtre musical à 15h00 à la salle des fêtes. L’affaire Buckingham . Renseignements au 06 20 28 74 26. Tarif 15 € sur réservation/18 € sans réservation/Gratuit moins de 12 ans. .

Rue de la République Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 28 74 26

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English :

Musical theater

L’événement Théâtre musical Poulaines a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle