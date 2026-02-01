Théâtre musical Quoi faire de nous ? Cie Frappe-Tête Théâtre Ducey Ducey-Les Chéris

Théâtre musical Quoi faire de nous ? Cie Frappe-Tête Théâtre

Ducey 23 rue du couvent Ducey-Les Chéris Manche

Un acte de résistance joyeuse.

Quoi faire de nous ? est la question posée par ce nouveau cabaret de la compagnie Frappe-Tête Théâtre. Il est né de la nécessité de raconter notre époque ses solitudes, sa crise de sens, son sentiment d’impuissance sans jamais perdre espoir.

À la croisée du théâtre de rue, de la chanson et de la musique, ce cabaret affirme l’ADN de la compagnie aborder les sujets sensibles avec un décalage poétique, une légèreté désarmante et une grande bienveillance. C’est un espace de rencontre vital, un Refuge Ouvert dans l’espace public.

Le trio sur scène (voix, guitare, soubassophone, percussions) déploie une énergie collective et contagieuse. La musique y joue le rôle de pouls battant du cabaret. C’est une invitation urgente à retisser du lien, reprendre confiance dans la parole et croire à nouveau à la puissance du nous .

Spectacle gratuit et ouvert à tous. .

