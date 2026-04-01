Théâtre musical Renaud, Dis papa ! Castelnau-Chalosse
Théâtre musical Renaud, Dis papa ! Castelnau-Chalosse dimanche 26 avril 2026.
Castelnau-Chalosse
Théâtre musical Renaud, Dis papa !
Salle d’activités Castelnau-Chalosse Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Théâtre musical de et par Guilhem SURPAS spectacle à partager en famille. Goûter convivial et temps d’échange après le spectacle.
Théâtre musical de et par Guilhem SURPAS spectacle à partager en famille. Goûter convivial et temps d’échange après le spectacle. .
Salle d’activités Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre musical Renaud, Dis papa !
Musical theater by Guilhem SURPAS: a show to share with the whole family. After-show snack and discussion.
L’événement Théâtre musical Renaud, Dis papa ! Castelnau-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-10 par Landes Chalosse