Castelnau-Chalosse

Théâtre musical Renaud, Dis papa !

Salle d’activités Castelnau-Chalosse Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Théâtre musical de et par Guilhem SURPAS spectacle à partager en famille. Goûter convivial et temps d’échange après le spectacle.

Théâtre musical de et par Guilhem SURPAS spectacle à partager en famille. Goûter convivial et temps d’échange après le spectacle. .

Salle d’activités Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre musical Renaud, Dis papa !

Musical theater by Guilhem SURPAS: a show to share with the whole family. After-show snack and discussion.

L’événement Théâtre musical Renaud, Dis papa ! Castelnau-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-10 par Landes Chalosse