Théâtre musical Saint-Martial-d’Artenset

Maison de l’Innovation Citoyenne Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Théâtre musical Renaud , dis papa spectacle mêlant souvenirs d’enfance, transmission et identité. Entre la langue occitane et le français, l’accordéon et la guitare, Guilhem Surpas interroge sa filiation et son rapport à Renaud. Prix libre. Réservation conseillée 07 86 43 82 85 .

Maison de l’Innovation Citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com

