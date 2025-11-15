Théâtre musical Saint-Martial-d’Artenset
Théâtre musical Saint-Martial-d’Artenset samedi 15 novembre 2025.
Théâtre musical
Maison de l’Innovation Citoyenne Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Théâtre musical Renaud , dis papa spectacle mêlant souvenirs d’enfance, transmission et identité. Entre la langue occitane et le français, l’accordéon et la guitare, Guilhem Surpas interroge sa filiation et son rapport à Renaud. Prix libre. Réservation conseillée 07 86 43 82 85 .
Maison de l’Innovation Citoyenne Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com
English : Théâtre musical
German : Théâtre musical
Italiano :
Espanol : Théâtre musical
L’événement Théâtre musical Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2025-11-09 par Vallée de l’Isle en Périgord