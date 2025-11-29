Théâtre musical Soupe aux choux amour et soucoupes Salle des fêtes Blasimon

Théâtre musical Soupe aux choux amour et soucoupes

Les Guyennos vous invitent à découvrir leur nouveau spectacle musical, Soupe aux choux, amour et soucoupes, une création pleine d’humour et de fantaisie. Le samedi 29 novembre, la troupe s’installe dans la salle des fêtes de Blasimon pour une soirée où se mêlent théâtre, musique et surprises inattendues. Sur place, boissons et pâtisseries seront proposées pour prolonger le plaisir avant ou après la représentation. .

Salle des fêtes 15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12

