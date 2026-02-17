Théâtre musical sur Brassens Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Théâtre musical sur Brassens

Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:35:00

2026-03-27

Théâtre musical sur Brassens Embrasse-les toutes, dédicace aux femmes de Georges B.

Un spectacle culturel et humoristique pour (re)découvrir Georges Brassens. Avec Thierry Deauplais, comédien-chanteur-guitariste.

Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

Musical theater about Brassens: Embrasse-les toutes, a dedication to the women of Georges B.

A cultural and humorous show to (re)discover Georges Brassens. With Thierry Deauplais, actor-singer-guitarist.

