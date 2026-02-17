Théâtre musical sur Brassens Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux
Théâtre musical sur Brassens Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 27 mars 2026.
Théâtre musical sur Brassens
Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 19:35:00
Date(s) :
2026-03-27
Théâtre musical sur Brassens Embrasse-les toutes, dédicace aux femmes de Georges B.
Un spectacle culturel et humoristique pour (re)découvrir Georges Brassens. Avec Thierry Deauplais, comédien-chanteur-guitariste.
.
Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical theater about Brassens: Embrasse-les toutes, a dedication to the women of Georges B.
A cultural and humorous show to (re)discover Georges Brassens. With Thierry Deauplais, actor-singer-guitarist.
L’événement Théâtre musical sur Brassens Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence