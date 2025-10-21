Théâtre musical Témpi Témtoa Médiathèque Saint-Cricq-Villeneuve

Médiathèque 40 rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Début : 2025-10-21

2025-10-21

Tèmpi, c’est le tempo au pluriel. Tèmtoa, c’est la mise en son d’une déclaration d’amour je t’aime toi !

Tèmpi Tèmtoa, ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. Ce spectacle se veut une ode à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente au sein de chaque famille entre le tout-petit et ceux qui l’entourent.

Un spectacle présenté par la Cie Productions anecdotiques. En partenariat avec « Chantons sous les P’tits Pins ». .

Médiathèque 40 rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 08 00 culture@cc-vdm.com

English : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi is tempo in the plural. Tèmtoa is the soundtrack to a declaration of love: I love you!

Tèmpi Tèmtoa is the rhythms and pulsations of our love for each other. This show is an ode to the tenderness and complicity that is built and invented within each family.

German : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi, das ist Tempo im Plural. Tèmtoa, das ist die Vertonung einer Liebeserklärung: Ich liebe dich!

Tèmpi Tèmtoa, das sind die Rhythmen, die Pulsschläge unserer Liebesimpulse. Diese Aufführung ist eine Ode an die Zärtlichkeit und die Komplizenschaft, die in jeder Familie aufgebaut und erfunden wird.

Italiano :

Tèmpi è tempo al plurale. Tèmtoa è la colonna sonora di una dichiarazione d’amore: ti amo!

Tèmpi Tèmtoa parla dei ritmi e delle pulsazioni del nostro amore reciproco. Questo spettacolo è un’ode alla tenerezza e alla complicità che si costruiscono e si inventano in ogni famiglia.

Espanol : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi es tempo en plural. Tèmtoa es la banda sonora de una declaración de amor: ¡Te quiero!

Tèmpi Tèmtoa trata de los ritmos y pulsaciones de nuestro amor mutuo. Este espectáculo es una oda a la ternura y la complicidad que se construyen e inventan en el seno de cada familia.

