Théâtre musical Témpi Témtoa Médiathèque Villeneuve-de-Marsan

Théâtre musical Témpi Témtoa Médiathèque Villeneuve-de-Marsan mardi 21 octobre 2025.

Théâtre musical Témpi Témtoa

Médiathèque 625 Avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Tèmpi, c’est le tempo au pluriel. Tèmtoa c’est la mise en son d’une déclaration d’amour je t’aime toi ! Tèmpi tèmtoa ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. Ce spectacle se veut une ode à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente au sein de chaque famille.

Tèmpi, c’est le tempo au pluriel. Tèmtoa c’est la mise en son d’une déclaration d’amour je t’aime toi ! Tèmpi tèmtoa ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. Ce spectacle se veut une ode à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente au sein de chaque famille entre le tout-petit et ceux qui l’entourent.

Un spectacle présenté par la Cie Productions anecdotiques en partenariat avec Chantons sous les P’tits Pins . .

Médiathèque 625 Avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 08 00 culture@cc-vdm.com

English : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi is tempo in the plural. Tèmtoa is the soundtrack to a declaration of love: I love you! Tèmpi tèmtoa is the rhythms and pulsations of our love for each other. This show is an ode to the tenderness and complicity that are built and invented within each family.

German : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi ist das Tempo im Plural. Tèmtoa ist die Vertonung einer Liebeserklärung: Ich liebe dich! Tèmpi tèmtoa sind die Rhythmen, die Pulsschläge unserer Liebesimpulse. Dieses Stück ist eine Ode an die Zärtlichkeit und die Komplizenschaft, die in jeder Familie aufgebaut und erfunden wird.

Italiano :

Tèmpi è tempo al plurale. Tèmtoa è la colonna sonora di una dichiarazione d’amore: ti amo! Tèmpi tèmtoa è il ritmo e le pulsazioni del nostro amore reciproco. Questo spettacolo è un’ode alla tenerezza e alla complicità che si costruisce e si inventa in ogni famiglia.

Espanol : Théâtre musical Témpi Témtoa

Tèmpi es tempo en plural. Tèmtoa es la banda sonora de una declaración de amor: ¡Te quiero! Tèmpi tèmtoa son los ritmos y pulsaciones de nuestro amor mutuo. Este espectáculo es una oda a la ternura y la complicidad que se construye e inventa en el seno de cada familia.

L’événement Théâtre musical Témpi Témtoa Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Landes d’Armagnac