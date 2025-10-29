Théâtre musical Théogonie MAUBOURGUET Maubourguet

Théâtre musical Théogonie

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Septième spectacle avec THEÂTRE MUSICAL THEOGONIE

Avec Mérilu Solito (texte, jeu & mise en scène)

Marc Démereau (saxophone) & Laurent Paris (batterie-percussions)

à partir de 14 ans

Harfang Rosewind Hèches (65)

IL ETAIT UNE FOIS… LE CHAOS

A partir de la Théogonie d’Hésiode, Zeus qui n’est autre qu’une femme, raconte son enfance allongée sur le divan d’un psychanalyste. Une quête géante et passionnée qui retrace dans l’ordre la naissance des dieux et déesses du monde grec et fait la part belle au chaos qui fa-çonne notre monde actuel, mais aussi à l’Amour qui vient incendier de beauté le récit. La mu-sique jazz agit comme un résonateur de ce qui est dit, d’un amplificateur de ce qui n’est pas dit, dans une dynamique d’’improvisation qui l’assigne aux énergies de l’instant, toujours chan-geantes et vivantes.

Loin des tentatives de simplification pour réduire le monde à un affrontement binaire entre le bien et le mal, Théogonie nous invite à contempler en face le jeu incessant des forces an-tagonistes qui cocréent notre monde.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Seventh show with MUSICAL THEATRE: THEOGONIE

With Mérilu Solito (text, acting & direction)

Marc Démereau (saxophone) & Laurent Paris (drums & percussion)

ages 14 and up

Harfang Rosewind Hèches (65)

ONCE UPON A TIME? LE CHAOS

Based on Hesiod?s Theogony, Zeus, who is none other than a woman, recounts his childhood lying on a psychoanalyst?s couch. A giant, passionate quest that retraces in order the birth of the Greek gods and goddesses, and gives pride of place to the chaos that shapes our world today, but also to Love, which sets the story ablaze with beauty. Jazz music acts as a resonator of what is said, an amplifier of what is not said, in a dynamic of improvisation that assigns it to the energies of the moment, always changing and alive.

Far from simplifying the world into a binary confrontation between good and evil, Theogony invites us to contemplate the ceaseless interplay of antithetical forces that co-create our world.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Siebte Aufführung mit MUSIKTHEATER: THEOGONIE

Mit Mérilu Solito (Text, Spiel & Regie)

Marc Démereau (Saxophon) & Laurent Paris (Schlagzeug und Percussion)

ab 14 Jahren

Harfang Rosewind Hèches (65)

ES WAR EINMAL? DAS CHAOS

Ausgehend von Hesiods Theogonie erzählt Zeus, der keine andere Frau ist, von seiner Kindheit auf der Couch eines Psychoanalytikers. Eine gigantische und leidenschaftliche Suche, die die Geburt der Götter und Göttinnen der griechischen Welt der Reihe nach nachzeichnet und dem Chaos, das unsere heutige Welt prägt, Raum gibt, aber auch der Liebe, die die Geschichte mit ihrer Schönheit in Brand setzt. Die Jazz-Musik fungiert als Resonator des Gesagten und als Verstärker des Ungesagten, in einer Improvisationsdynamik, die sie den Energien des Augenblicks zuordnet, die immer singend und lebendig sind.

Weit entfernt von den Versuchen, die Welt auf eine binäre Konfrontation zwischen Gut und Böse zu reduzieren, lädt uns Theogonie dazu ein, dem unaufhörlichen Spiel der antagonistischen Kräfte, die unsere Welt mitgestalten, ins Auge zu blicken.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Settimo spettacolo con TEATRO MUSICALE: THEOGONIE

Con Mérilu Solito (testo, recitazione e regia)

Marc Démereau (sassofono) e Laurent Paris (batteria e percussioni)

da 14 anni

Harfang Rosewind Hèches (65)

C’ERA UNA VOLTA? IL CAOS

Basato sulla Teogonia di Esiodo, Zeus, che non è altro che una donna, racconta la sua infanzia sdraiato sul lettino di uno psicanalista. Una ricerca gigantesca e appassionata che ripercorre con ordine la nascita degli dèi e delle dee del mondo greco e dà spazio al caos che modella il nostro mondo di oggi, ma anche all’Amore, che incendia di bellezza la storia. La musica jazz funge da risonatore per ciò che viene detto, da amplificatore per ciò che non viene detto, in una dinamica improvvisativa che la assegna alle energie del momento, sempre mutevoli e vive.

Lontano dai tentativi di semplificare il mondo in un confronto binario tra bene e male, la Teogonia ci invita a contemplare l’incessante gioco di forze antitetiche che co-creano il nostro mondo.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural en torno a espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

Séptimo espectáculo con TEATRO MUSICAL: THEOGONIE

Con Mérilu Solito (texto, interpretación y dirección)

Marc Démereau (saxofón) y Laurent Paris (batería y percusión)

a partir de 14 años

Harfang Rosewind Hèches (65)

ÉRASE UNA VEZ.. EL CAOS

Basada en la Teogonía de Hesíodo, Zeus, que no es otra cosa que una mujer, relata su infancia tumbado en el diván de un psicoanalista. Una búsqueda gigantesca y apasionada que recorre en orden el nacimiento de los dioses y diosas del mundo griego, y da un lugar de honor al caos que conforma nuestro mundo actual, pero también al Amor, que incendia de belleza la historia. La música de jazz actúa como resonador de lo que se dice, amplificador de lo que no se dice, en una dinámica de improvisación que la asigna a las energías del momento, siempre cambiante y vivo.

Lejos de los intentos de simplificar el mundo en una confrontación binaria entre el bien y el mal, Teogonía nos invita a contemplar la incesante interacción de fuerzas antitéticas que co-crean nuestro mundo.

