Théâtre musical TOURDUN Tourdun

L’originalité sera au rendez-vous de cette fin d’après-midi à la Maison du village.

Du théâtre musical slam & accordéon qui mettront à l’honneur les chansons de Boby Lapointe.

Représentation de la Troupe de la Male Herbe -« Boby Slam »

TOURDUN Maison du village Tourdun 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 77 mairie.tourdun@orange.fr

English :

Originality will be the order of the day this late afternoon at the Maison du Village.

Musical theater: slam & accordion, featuring the songs of Boby Lapointe.

Performance by Troupe de la Male Herbe « Boby Slam »

German :

Originalität ist an diesem späten Nachmittag im Dorfhaus angesagt.

Musiktheater: Slam & Akkordeon, die die Lieder von Boby Lapointe in den Mittelpunkt stellen.

Aufführung der Troupe de la Male Herbe « Boby Slam »

Italiano :

L’originalità sarà all’ordine del giorno nel tardo pomeriggio alla Maison du Village.

Teatro musicale: slam e fisarmonica in onore delle canzoni di Boby Lapointe.

Spettacolo della Troupe de la Male Herbe « Boby Slam »

Espanol :

La originalidad estará a la orden del día esta tarde en la Maison du Village.

Teatro musical: slam y acordeón en honor a las canciones de Boby Lapointe.

Actuación de la Troupe de la Male Herbe « Boby Slam »

