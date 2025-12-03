Théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave LA NEF Saint-Dié-des-Vosges
Théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave LA NEF Saint-Dié-des-Vosges mercredi 3 décembre 2025.
Théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 18:00:00
fin : 2025-12-03 20:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Spectacle de théâtre musical à l’occasion du centenaire de la mort d’Eric SATIE, proposé et écrit par Léonie HUSSON et coordonné par Pascale BARRERE-DEDUN.Tout public
0 .
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
Musical theater show to mark the centenary of Eric SATIE’s death, proposed and written by Léonie HUSSON and coordinated by Pascale BARRERE-DEDUN.
German :
Musiktheateraufführung anlässlich des 100. Todestages von Eric SATIE, vorgeschlagen und geschrieben von Léonie HUSSON und koordiniert von Pascale BARRERE-DEDUN.
Italiano :
Spettacolo di teatro musicale in occasione del centenario della morte di Eric SATIE, proposto e scritto da Léonie HUSSON e coordinato da Pascale BARRERE-DEDUN.
Espanol :
Espectáculo de teatro musical con motivo del centenario de la muerte de Eric SATIE, propuesto y escrito por Léonie HUSSON y coordinado por Pascale BARRERE-DEDUN.
L’événement Théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES