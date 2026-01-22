THÉÂTRE MUSICAL UNE HISTOIRE ENTRE SWING, BROADWAY ET RÊVES AMÉRICAINS THEATRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

THÉÂTRE MUSICAL UNE HISTOIRE ENTRE SWING, BROADWAY ET RÊVES AMÉRICAINS

THEATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-15 20:30:00

fin : 2026-02-15 22:30:00

2026-02-15

My sister and I présentent Les Sœurs Bergman, une comédie musicale dans la plus pure tradition de Broadway ! Retrouvez les airs cultes de New York New York, My Fair Lady, Chicago, Cabaret, Un Américain à Paris et bien d’autres…

Un spectacle plein d’émotion, d’humour et de glamour!

Laissez-vous emporter par les plumes, les paillettes et le destin d’Ada et Alma, deux artistes excentriques propulsées à New York par une lettre inattendue…

Initiation au swing offerte aprés le spectacle… 15.5 .

English :

My sister and I present Les S?urs Bergman, a musical in the purest Broadway tradition! Enjoy cult hits from New York New York, My Fair Lady, Chicago, Cabaret, Un Américain à Paris and many more?

A show full of emotion, humor and glamour!

