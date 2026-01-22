THÉÂTRE MUSICAL UNE HISTOIRE ENTRE SWING, BROADWAY ET RÊVES AMÉRICAINS THEATRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon
THEATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
Début : 2026-02-15 20:30:00
fin : 2026-02-15 22:30:00
2026-02-15
My sister and I présentent Les Sœurs Bergman, une comédie musicale dans la plus pure tradition de Broadway ! Retrouvez les airs cultes de New York New York, My Fair Lady, Chicago, Cabaret, Un Américain à Paris et bien d’autres…
Un spectacle plein d’émotion, d’humour et de glamour!
Laissez-vous emporter par les plumes, les paillettes et le destin d’Ada et Alma, deux artistes excentriques propulsées à New York par une lettre inattendue…
Initiation au swing offerte aprés le spectacle… 15.5 .
THEATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
English :
My sister and I present Les S?urs Bergman, a musical in the purest Broadway tradition! Enjoy cult hits from New York New York, My Fair Lady, Chicago, Cabaret, Un Américain à Paris and many more?
A show full of emotion, humor and glamour!
L'événement THÉÂTRE MUSICAL UNE HISTOIRE ENTRE SWING, BROADWAY ET RÊVES AMÉRICAINS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE