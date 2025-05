Théâtre musical « ZZAJ, à ceux qui se trompent » – Place du jumelage Ruffec, 24 mai 2025 20:30, Ruffec.

Charente

Théâtre musical « ZZAJ, à ceux qui se trompent » Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Redécouvrez la grande histoire du jazz, du blues au funk en passant par le bebop, à travers un spectacle burlesque mêlant excentricités et virtuosité musicale.



Compagnie « Duo des cimes »

.

Place du jumelage La Canopée

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82

English :

Rediscover the great history of jazz, from blues to funk to bebop, in a burlesque show combining eccentricity and musical virtuosity.



Duo des cimes » company

German :

Entdecken Sie die große Geschichte des Jazz neu, vom Blues über den Bebop bis hin zum Funk, in einer burlesken Show, die Exzentrizitäten und musikalische Virtuosität miteinander verbindet.



Gesellschaft « Duo des cimes » (Gipfelduo)

Italiano :

Riscoprite la grande storia del jazz, dal blues al funk al bebop, in uno spettacolo burlesco che unisce eccentricità e virtuosismo musicale.



Compagnia « Duo des cimes

Espanol :

Redescubra la gran historia del jazz, del blues al funk pasando por el bebop, en un espectáculo burlesco que combina excentricidad y virtuosismo musical.



Compañía « Duo des cimes

