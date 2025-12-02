Théâtre-Musique Bien, reprenons ! Espace Benoîte Groult Quimperlé

Théâtre-Musique Bien, reprenons !

Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance a l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu a peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes. On y parle entre autres de pédagogie

poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte a bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-etes-chauds- Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerne que prévu.

A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel…

Tous publics, dès 10 ans.

Concert assis, réservation aussi possible à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

