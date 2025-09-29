Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Les Mères Poules Orgedeuil

Orgedeuil

Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course

Les Mères Poules 4 chemin de Fontechevade Orgedeuil Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Rester dans la course suit, avec beaucoup d’humour, les tribulations d’une quadragénaire qui révèle, sans détour, ses difficultés pour rester dans la course.

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Les Mères Poules 4 chemin de Fontechevade Orgedeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

Staying in the race follows, with great humor, the tribulations of a forty-something woman who reveals, in no uncertain terms, her difficulties in staying in the race.

L’événement Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Orgedeuil a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord