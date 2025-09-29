Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Les Mères Poules Orgedeuil
Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Les Mères Poules Orgedeuil jeudi 2 juillet 2026.
Orgedeuil
Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course
Les Mères Poules 4 chemin de Fontechevade Orgedeuil Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Rester dans la course suit, avec beaucoup d’humour, les tribulations d’une quadragénaire qui révèle, sans détour, ses difficultés pour rester dans la course.
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Les Mères Poules 4 chemin de Fontechevade Orgedeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
Staying in the race follows, with great humor, the tribulations of a forty-something woman who reveals, in no uncertain terms, her difficulties in staying in the race.
L’événement Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Orgedeuil a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord