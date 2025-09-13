Théâtre & musique Happy Apocalypse Saumur

Théâtre & musique Happy Apocalypse Saumur jeudi 29 janvier 2026.

Théâtre & musique Happy Apocalypse

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Après l’extraordinaire pièce Téléphone-moi donnée au Dôme en 2024, la compagnie créée par Jean-Christophe Dollé revient cette saison avec sa nouvelle création, une fantaisie jubilatoire et juvénile.

Happy Apocalypse nous plonge dans un monde furieusement festif, à l’esthétique psychédélique, où la frontière entre humains et animaux s’estompe, où le corps humain devient le lieu de toutes les expérimentations d’une science mégalomane. Une utopie où humains, animaux et machines pourraient vivre en harmonie, loin de la course folle vers la croissance. La musique électro-pop, le burlesque et l’astrophysique s’y croisent à travers des créatures fantasques et des personnages iconoclastes. C’est une épopée familiale à laquelle nous convie avec un immense talent toute la compagnie f.o.u.i.c.

La scénographie spectaculaire et le texte visionnaire d’une force théâtrale inouïe nous embarquent dans un futur fantasmé. Ce spectacle fait vivre une expérience humaine inédite et nous raconte la destinée de Perle, premier enfant hybride de l’humanité.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

After the extraordinary play Téléphone-moi at the Dôme in 2024, the company founded by Jean-Christophe Dollé returns this season with its latest creation, a jubilant, juvenile fantasy.

German :

Nach dem außergewöhnlichen Stück Téléphone-moi, das 2024 im Dôme aufgeführt wurde, kehrt die von Jean-Christophe Dollé gegründete Kompanie in dieser Saison mit ihrer neuen Kreation, einer jubilierenden und jugendlichen Fantasie, zurück.

Italiano :

Dopo lo straordinario spettacolo Téléphone-moi andato in scena al Dôme nel 2024, la compagnia fondata da Jean-Christophe Dollé torna in questa stagione con la sua ultima creazione, un fantasy allegro e giovanile.

Espanol :

Tras la extraordinaria obra Téléphone-moi representada en el Dôme en 2024, la compañía fundada por Jean-Christophe Dollé regresa esta temporada con su última creación, una fantasía jubilosa y juvenil.

L’événement Théâtre & musique Happy Apocalypse Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME