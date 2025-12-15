Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère
Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.
Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 24 EUR
majoration 2 euros sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Mise en scène de Lénaick Planquois
Une mise en scène drôle, incisive et bienveillante aux intermèdes musicaux.
.
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Directed by Lénaick Planquois
A funny, incisive and benevolent production with musical interludes.
L’événement Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme