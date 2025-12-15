Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

Théâtre musique La dépression est un panda Saison Romans Scènes

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 24 EUR

majoration 2 euros sur place

Début : 2026-04-03 20:00:00

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

2026-04-03

Mise en scène de Lénaick Planquois

Une mise en scène drôle, incisive et bienveillante aux intermèdes musicaux.

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Directed by Lénaick Planquois

A funny, incisive and benevolent production with musical interludes.

