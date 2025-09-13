Théâtre & musique L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Saumur

Théâtre & musique L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Saumur mardi 13 janvier 2026.

Théâtre & musique L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 22:15:00

Date(s) :

2026-01-13

L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt est une grande fresque qui raconte la vie de Sarah Bernhardt de ses quatorze ans à sa mort.

Tout commence au couvent des Grands Champs car Sarah veut être religieuse, mais une grave maladie va contraindre ses plans et obliger sa mère, une courtisane, à la prendre chez elle, pour la première fois. Sarah passe le concours du conservatoire où elle est reçue, à seulement seize ans. Sa voie(x) est trouvée et elle ne quittera plus les planches jusqu’à sa mort.

À travers ses engagements, ses choix, et les épreuves qu’elle devra traverser, se dessine celle qui eut un destin exceptionnel et qui fût la première star internationale. Sarah est une ode à la liberté et à la détermination.

L’extraordinaire comédienne et chanteuse Estelle Meyer et 7 artistes tous plus talentueux les uns que les autres offrent un spectacle jubilatoire qui a triomphé au théâtre du Palais-Royal en 2025.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 13 janvier 2026 de 20h30 à 22h15. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

The Extraordinary Destiny of Sarah Bernhardt is a grand fresco recounting the life of Sarah Bernhardt from her fourteenth birthday to her death.

German :

L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt ist ein großes Fresko, das das Leben von Sarah Bernhardt von ihrem vierzehnten Lebensjahr bis zu ihrem Tod erzählt.

Italiano :

Lo straordinario destino di Sarah Bernhardt è un grande affresco che racconta la vita di Sarah Bernhardt dal suo quattordicesimo compleanno alla sua morte.

Espanol :

El extraordinario destino de Sarah Bernhardt es un gran fresco que narra la vida de Sarah Bernhardt desde su decimocuarto cumpleaños hasta su muerte.

L’événement Théâtre & musique L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME