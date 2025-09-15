Théâtre & musique live Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan Montreuil-Bellay

Théâtre & musique live Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06 21:50:00

2026-01-06

Au programme de ce spectacle découvert au festival d’Avignon 2024 et qui a remporté un franc succès enfance(s), kung-fu, santé mentale et pop cantonaise.

Accompagné d’un bruiteur-musicien, Matthias Fortune jongle avec une vingtaine de personnages loufoques mais pourtant bien réels ; Arthur, élevé au sein d’une famille sacrément atypique, était à deux doigts de l’effondrement quand une rencontre au rayon vidéo de l’hypermarché l’a sauvé. Avec qui ? Jackie Chan. La star des arts martiaux s’érige pour Arthur comme une sorte de père spirituel rassurant, débrouillard et farceur, qui lui apprend à ne plus porter en silence la souffrance de ses parents mais à la transformer, grâce à l’autodérision et l’expression du corps.

Ce portrait de famille invraisemblable est une invitation à la réconciliation père-fils et un hommage au cinéma kung-fu vécu comme un pansement de l’âme.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 6 janvier 2026 de 20h30 à 21h50. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

The program for this show, which was discovered at the Avignon Festival 2024 and was a great success, includes childhood(ren), kung fu, mental health and Cantonese pop.

German :

Auf dem Programm dieser Aufführung, die auf dem Festival von Avignon 2024 entdeckt wurde und ein großer Erfolg war, stehen Kindheit(en), Kung-Fu, geistige Gesundheit und kantonesischer Pop.

Italiano :

Il programma di questo spettacolo, che è stato scoperto al Festival di Avignone nel 2024 e ha riscosso un enorme successo, comprende infanzia, kung fu, salute mentale e pop cantonese.

Espanol :

El programa de este espectáculo, que se descubrió en el Festival de Aviñón de 2024 y tuvo un gran éxito, incluye la infancia, el kung fu, la salud mental y el pop cantonés.

