Théâtre / Musique Niquer la fatalité Amiens

Théâtre / Musique Niquer la fatalité

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Chemin(s) en forme de femme / Estelle Meyer & Margaux Eskenazi.

Niquer la fatalité est le récit de la construction d’une jeune femme, Estelle Meyer, avec en creux la protection et le regard de la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi.

« Niké », en grec, ça veut dire la victoire. C’est une déesse. En parcourant les grandes étapes de la construction d’un être, ce spectacle traverse différentes questions comment être femme est transmis par la famille et la société ? Comment devenir libre de son destin, et échapper à toute prédestination ? Comment niquer réellement la fatalité ? Dans ce dialogue d’amour avec une Gisèle Halimi morte et vivante à la fois, réelle et pourtant rêvée, un chemin de confidences et de révoltes s’ouvre pour réinventer ce que c’est que d’être vivant.

Après le spectacle, sur des rythmes brésiliens, venez danser en cercle ou en toute liberté avec Lady Janes ! Porté par un groupe 100% féminin, laissez-vous entraîner au son de musiques traditionnelles ou de compositions originales, à écouter ou à entonner tous ensemble.

Mardi 3 mars à 19h30. Durée 1h45. A partir de 12 ans.

Nomination Molière du seul.e en scène.

Conception, écriture, interprétation Estelle Meyer + Mise en scène & dramaturgie Margaux Eskenazi + Composition musicale Estelle Meyer, Grégoire Letouvet, Pierre Demange.

En partenariat avec le festival « les Janes dans la place » et la Briqueterie. 16 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

