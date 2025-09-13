Théâtre & musique Parler pointu Montreuil-Bellay

Le comédien, Benjamin Tholozan, a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous avec l’accent du midi. Sauf lui.

Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias et sur les scènes de théâtre.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision, les personnages qui ont fait du Français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui.

English :

The actor, Benjamin Tholozan, grew up in a village in the south of France, the birthplace of Alphonse Daudet. All his family still live there, and they all speak with a Midi accent. Except for him.

German :

Der Schauspieler Benjamin Tholozan ist in einem Dorf im Süden Frankreichs, der Heimat von Alphonse Daudet, aufgewachsen. Seine ganze Familie lebt noch dort und alle sprechen mit dem Akzent des Midi. Außer ihm.

Italiano :

L’attore Benjamin Tholozan è cresciuto in un villaggio del sud della Francia, luogo di nascita di Alphonse Daudet. Tutta la sua famiglia vive ancora lì e tutti parlano con l’accento del Midi. Tranne lui.

Espanol :

El actor Benjamin Tholozan creció en un pueblo del sur de Francia, cuna de Alphonse Daudet. Toda su familia sigue viviendo allí, y todos hablan con acento del Midi. Excepto él.

