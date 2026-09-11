Théâtre – Mystères Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Théâtre – Mystères

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11 21:30:00

Date(s) :

2027-03-11 2027-03-12

Tomber le masque

Fêter le retour du printemps, célébrer le renouveau, s’affranchir des règles et instiller la folie au quotidien… Folkloriques ou sacrés, les rituels forment des espaces collectifs où trouver le courage d’affronter l’absurdité du monde en marche et faire communauté. Dessinant au plateau une cérémonie singulière, les trois comédiennes et metteuses en scène de la compagnie 52 Hertz nous embarquent dans une mascarade foisonnante, entre clownerie et performance. Les rites médiévaux y côtoient la culture pop dans un joyeux cérémonial, propre à conjurer la mort aussi bien qu’à fêter les vivants. Avec Mickey, Bacchus ou un géant de carnaval en maîtres de cérémonie de ce théâtre d’images, on se surprend à retrouver l’envie de réenchanter nos existences. Une réponse collective et réjouissante aux mystères du monde ?

Conseillé à partir de 14 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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L’événement Théâtre – Mystères Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme