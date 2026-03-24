Théâtre Mythos et la clé des dieux L’Azile La Rochelle

Théâtre Mythos et la clé des dieux L’Azile La Rochelle samedi 4 avril 2026.

Théâtre Mythos et la clé des dieux

L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

12€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Plongez dans une aventure mythologique captivante avec Eurêka Mythos, un jeune aventurier passionné par les légendes antiques.
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L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19  communication.azile@gmail.com

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English :

SHOW FOR YOUNG AUDIENCES
Dive into a captivating mythological adventure with Eureka Mythos, a young adventurer with a passion for ancient legends.

L’événement Théâtre Mythos et la clé des dieux La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle

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