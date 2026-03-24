Théâtre Mythos et la clé des dieux L’Azile La Rochelle
Théâtre Mythos et la clé des dieux L’Azile La Rochelle samedi 4 avril 2026.
Théâtre Mythos et la clé des dieux
L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
12€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Plongez dans une aventure mythologique captivante avec Eurêka Mythos, un jeune aventurier passionné par les légendes antiques.
.
L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SHOW FOR YOUNG AUDIENCES
Dive into a captivating mythological adventure with Eureka Mythos, a young adventurer with a passion for ancient legends.
L’événement Théâtre Mythos et la clé des dieux La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle