Théâtre Saint-Lô > N.ormes Agathe et Adrien Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > N.ormes Agathe et Adrien

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 11 décembre prochain pour le spectacle N.ORMES AGATHE ET ADRIEN !

Le duo Agathe et Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, N.Ormes amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori. La pièce illustre avec brio l’importance de l’équilibre, de l’égalité, de l’écoute et du respect de l’autre. Les expressions des artistes, tout comme leurs mouvements corporels, deviennent un langage à part entière, véhiculant, sans un mot, des émotions puissantes. Ce spectacle est une merveille de précision et de fluidité, où chaque geste est soigneusement orchestré. L’humour et la malice ne sont jamais loin, ajoutant une touche de légèreté à cette réflexion profonde. N.Ormes est un petit moment suspendu, fascinant et accessible, qui invite à célébrer la diversité des relations humaines. C’est un voyage émotionnel captivant, mené par deux artistes d’exception dont la complicité et la maîtrise technique sont tout simplement admirables.

Dès 8 ans 20h30 Durée 1h00. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

