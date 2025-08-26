Théâtre Nage Libre Amiens

Théâtre Nage Libre Amiens mercredi 4 février 2026.

Théâtre Nage Libre

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06

TEXTE ET MISE EN SCÈNE LISA WURMSER

AVEC FRANCINE BERGÉ, FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES, BERNADETTE LE SACHÉ ET NICOLAS STRUVE

Lisa Wurmser crée cette saison Nage libre, avec toujours cette même écoute de l’altérité et de la fragilité des êtres. La pièce éclaire le parcours exceptionnel et le destin méconnu de trois femmes survivantes de la Shoah, trois nageuses membres du club sportif juif Hakoah, puisqu’à Vienne les juifs n’étaient pas acceptés dans les autres clubs. Destituées de leurs médailles par les nazis, Hannah, Rachel et Esther s’exilèrent en 1939 à Buenos Aires, à New York et en Israël.

Durée 1h20

SPECTACLE JOUÉ À LA COMÉDIE DE PICARDIE EN CO-ACCUEIL AVEC LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

Dans le cadre du festival Amiens Europe Feminist Futures Festival

mercredi 4 à 19h30

jeudi 5 à 20h30

vendredi 6 à 20h30

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

