Théâtre Naïs Théâtre Municipal Autun

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Toine, bossu et malheureux en amour, observe en silence la passion interdite entre Naïs, fille de paysan, et Frédéric, jeune bourgeois. Adapté de Zola par Marcel Pagnol, ce drame mêle la force tragique du naturalisme à la tendresse et la poésie provençale. Une histoire d’amour impossible, de passions contrariées et de destins brisés, portée par des personnages hauts en couleur. .

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

