THÉÂTRE NAÏS – Lamalou-les-Bains, 16 mai 2025 07:00, Lamalou-les-Bains.

Hérault

THÉÂTRE NAÏS avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Le Théâtre Municipal accueille la pièce de théâtre « Naïs » de Marcel Pagnol

Plongez dans la Provence éternelle de Marcel Pagnol avec « Naïs », une pièce vibrante de poésie et d’émotion, interprétée avec justesse et passion par la Compagnie Baudracco, spécialiste des grands classiques provençaux.

L’histoire

Dans un village du sud, Naïs, fille d’un métayer autoritaire, vit un amour interdit avec Frédéric, le fils du propriétaire. Une fresque sociale et sentimentale portée par des dialogues puissants et la langue savoureuse de Pagnol.

Pourquoi venir ?

Une mise en scène fidèle, vivante et chaleureuse

Des comédiens ancrés dans l’authenticité du théâtre populaire

Un hommage au cinéma et au théâtre de Pagnol, à ne pas manquer pour les amoureux de la culture du Sud

Adaptation et mise en scène Jean-Claude Baudracco. 20 €/adulte (10€/enfant -de 12 ans)

Placement libre.

Réservation directement en mairie, par téléphone, 04 67 95 63 07 ou en ligne sur https://billetterie.legilog.fr/lamalou/ .

avenue Charcot

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

The Théâtre Municipal plays host to Manon des sources.

Manon is a young shepherdess whose father was murdered by the Soubeyran family, protected by the silence of the village. She decides to take her revenge by cutting off the water to the fountain. The villagers begin to speak out and turn against the murderers.

Adapted and directed by Jean-Claude Baudracco. 20?

Placement l

German :

Im Stadttheater wird das Theaterstück Manon des sources aufgeführt.

Manon ist eine junge Schäferin, deren Vater von der Familie Soubeyran ermordet wurde, die durch das Schweigen des Dorfes geschützt wird. Sie beschließt, sich zu rächen, indem sie das Wasser des Brunnens abstellt. Die Dorfbewohner beginnen zu reden und wenden sich gegen die Mörder.

Adaptation und Regie Jean-Claude Baudracco. 20 ?

Platzierung l

Italiano :

Il Théâtre Municipal ospita Manon des sources.

Manon è una giovane pastorella il cui padre è stato assassinato dalla famiglia Soubeyran, protetta dal silenzio del villaggio. Decide di vendicarsi tagliando l’acqua della fontana. Gli abitanti del villaggio iniziano a parlare e a rivoltarsi contro gli assassini.

Adattamento e regia di Jean-Claude Baudracco. 20?

Posti a sedere l

Espanol :

El Teatro Municipal acoge Manon des sources.

Manon es una joven pastora cuyo padre ha sido asesinado por la familia Soubeyran, protegida por el silencio del pueblo. Decide vengarse cortando el agua de la fuente. Los aldeanos empiezan a hablar y se vuelven contra los asesinos.

Adaptación y dirección de Jean-Claude Baudracco. 20?

Aforo l

