Théâtre naissances Quatro audiotorium Baud

Théâtre naissances

Quatro audiotorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Naissances nous entraîne de nuit dans les couloirs d’un hôpital. Plus précisément à la maternité. Nous poussons les portes des chambres et, dans chacune d’elles, nous découvrons cette tranche de vie si particulière qu’est l’arrivée d’un enfant. Galerie de personnages qui se croisent autour du berceau ou de la machine à café, moments suspendus de bonheur, fous rires ou larmes étouffées, Naissances opère comme un tableau pointilliste l’accumulation des petites touches juxtaposées, si différentes les unes des autres, forme au final un tableau cohérent. Une toile théâtrale qui nous donne à voir un petit bout d’humanité en pénétrant par effraction dans l’intimité des personnages à travers la manière dont ils vivent, chacun à sa façon, ces moments denses, précieux et pourtant déroutants.

Cie Les Uns Pertinent de Gilles Granouillet, mise en scène de Caroline Bonis.

20h sur réservation mail ou sms de préférence participation libre au chapeau .

Quatro audiotorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 63 46 94 31

