THÉÂTRE NARRATIF « DEHORS » – Le Burgaud, 24 mai 2025

Haute-Garonne

THÉÂTRE NARRATIF « DEHORS » CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-05-24

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

« Dehors » est une pièce humaniste, citoyenne et politique, qui témoigne des tragédies quotidiennes collectives, en donnant la parole aux (sur)vivants.

« Dehors » s’appuie sur une langue faite d’insurrection et de poésie, qui jongle avec la métaphysique, la religion, la philosophie et la vie quotidienne des « petites gens ».

« Dehors » se penche sur le destin des oubliés, des déshérités, des prolétaires de tous les pays, tous ceux qui sont dehors …

Qu’elle évoque le battement de cœur des protagonistes, le rythme écrasant de la ville, le bruit des bottes policières ou les coups répétés des machines-outils, la création sonore vient simplement plonger le spectateur dans le rythme effréné d’une société en perte de repères et d’humanité.

Nous avons pensé « Dehors » comme un objet brut, dépourvu de stéréotypes pour regarder en face une réalité et livrer un récit à ressentir, à penser, à agir, … Une parole urgente à dire et à entendre.

Interprètes : Marco Vignole-Brunet & Dominique Artigue.

Auteur : Très libre adaptation de textes d’Ascanio Celestini.

Mise en scène : Marie Salvetat.

Cie Rouge Carmen 8 .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

« Dehors » is a humanist, civic-minded and political play that bears witness to collective daily tragedies, by giving a voice to the (over)living.

German :

« Draußen » ist ein humanistisches, bürgerliches und politisches Stück, das von kollektiven täglichen Tragödien zeugt, indem es den (Über-)Lebenden eine Stimme verleiht.

Italiano :

« Dehors » è uno spettacolo umanista, civile e politico che testimonia le tragedie quotidiane collettive, dando voce ai (super)vivi.

Espanol :

« Dehors » es una obra humanista, cívica y política que da testimonio de las tragedias cotidianas colectivas, dando voz a los (super)vivos.

