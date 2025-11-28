Théâtre Nathalie Sarraute Pour un Oui ou Pour un Non Théâtre de poche Saint-Brieuc

Théâtre Nathalie Sarraute Pour un Oui ou Pour un Non

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Deux amis de toujours se retrouvent. Une discussion anodine, un mot, une intonation, tout bascule “C’est bien… çà.” Ce qui semblait n’être qu’un léger malentendu devient un gouffre insurmontable. Le non-dit remplace les mots dans les esprits. Ce serait drôle si la banalité de la phrase ne révélait incompréhensions et jugements, mettant l’amitié des deux personnages en péril. Une comédie dramatique subtile, tendue et universelle.

Ce spectacle explore le langage et les différences de longueurs d’onde… Sous la forme d’un théâtre forum ou deux personnages se confrontent, cette pièce parle de nous, de nos malentendus et de nos interprétations.

Création 2025 de la Cie Quai Ouest, ce spectacle partira ensuite en tournée. .

