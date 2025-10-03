Théâtre National de Nice Saison 2024/2025 – Théâtre National de Nice Salle des Franciscains Nice
Alpes-Maritimes
Théâtre National de Nice Saison 2024/2025 Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 35
Date :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-06-06
Date(s) :
2025-10-03
Découvrez le programme de la saison 2024/2025 du Théâtre National de Nice d’octobre 2024 à juin 2025 !
35 EUR.
Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François
Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 13 19 00 contact@theatredenice.org
English :
Discover the Théâtre National de Nice’s 2024/2025 season program from October 2024 to June 2025!
German :
Entdecken Sie das Programm der Spielzeit 2024/2025 des Théâtre National de Nice von Oktober 2024 bis Juni 2025!
Italiano :
Scoprite il programma della stagione 2024/2025 del Théâtre National de Nice, da ottobre 2024 a giugno 2025!
Espanol :
Descubra la programación de la temporada 2024/2025 del Théâtre National de Nice, de octubre de 2024 a junio de 2025
