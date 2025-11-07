Théâtre Ne ferme pas les yeux Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Théâtre Ne ferme pas les yeux

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Théâtre

à partir de 8 ans

Durée 1h

C’est l’histoire d’un petit groupe de réfugiés.

Dans un lieu étrange, hors du temps, ils se retrouvent après avoir fui. Ils ont peur du monde, des autres, d’eux-mêmes, du vide. Peur de l’avenir aussi et de leur passé qui ne cesse de les rattraper. Ils sont muets, incapables de parler ou d’échanger.

Leurs pensées, leurs monologues intérieurs, résonnent, rythmés par leurs peurs et leur désir vain de les surmonter.

On entend les bruits du monde, les échos de l’intime, qui disent l’angoisse et les instants de joie éphémères qui les traversent. Ils sont un peu de nous, dans ce qu’il peut y avoir de pire ou de meilleur. Leur histoire c’est la nôtre. .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

