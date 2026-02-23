Théâtre Ne le dis surtout pas Salle la Loco Thiaucourt-Regniéville

Théâtre Ne le dis surtout pas

Salle la Loco Rue du stade Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Théâtre de récit de la Compagnie GIVB Autofiction, face à soi, face à vous

Tout public à partir de 15 ans 60 min

Ne le dis surtout pas ! aborde les délicates questions que soulève la découverte de son orientation sexuelle par un jeune homme, sur la période qui court de la fin du XXème siècle à aujourd’hui.

Le récit que Stéphane raconte, personnel et authentique à la fois, est aussi drôle que poignant. Le public rit quand il narre sa découverte de Fréquence Gay ou campe le personnage de sa grand-mère au langage fleuri, une vieille dame à la voix de Jeanne Moreau. Le public, saut à être exclusivement composé de brutes épaisses, sent aussi sa gorge se serrer et ses yeux s’humidifier lorsqu’il évoque le moment où sa mère, découvrant son homosexualité, lui enjoint de ne surtout rien dire à son père.

Stéphane nous balade d’émotions en émotions avec une virtuosité qui force l’admiration. C’est tout simplement…beau. D’autant plus beau que, par-delà la question même de l’homosexualité, Stéphane décortique avec brio une période qui fut certainement délicate pour chacun d’entre nous l’adolescence, sans esquiver la question, complexe, des rapports entre enfants et parents à ce moment-là.Adultes

10 .

Salle la Loco Rue du stade Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre de récit de la Compagnie GIVB Autofiction, face à soi, face à vous

For all ages 15 and up 60 min

Ne le dis surtout pas! tackles the delicate questions raised by a young man’s discovery of his sexual orientation, from the end of the 20th century to the present day.

Stéphane’s personal and authentic story is as funny as it is poignant. The audience laughs as he recounts his discovery of Fréquence Gay or portrays his flowery grandmother, an old lady with a voice like Jeanne Moreau. The audience, jumping from being made up exclusively of thick brutes, also feels its throat tighten and its eyes moisten when he recalls the moment when his mother, discovering his homosexuality, enjoins him not to say anything to his father.

Stéphane takes us from emotion to emotion with a virtuosity that compels admiration. It’s simply…beautiful. All the more so because, over and above the question of homosexuality itself, Stéphane brilliantly dissects a period that was certainly a delicate one for all of us adolescence without sidestepping the complex question of the relationship between children and parents at that time.

L’événement Théâtre Ne le dis surtout pas Thiaucourt-Regniéville a été mis à jour le 2026-02-23 par OT PONT A MOUSSON