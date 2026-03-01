Théâtre Ne m’appelle pas Roudoudou Genneville
Salle polyvalente Genneville Calvados
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Ne m’appelle pas Roudoudou Une pièce écrite par Pascal Guillemaud et mise en scène de Françoise Levesque
Ne m’appelle pas Roudoudou
Une pièce écrite par Pascal Guillemaud
Mise en scène de Françoise Levesque
Par l’Association Genneville Bienvenue
Voici le résumé
Quand on vous annonce un contrôle fiscal, c’est un peu la panique. Paul, chef d’entreprise en électricité, essaie de dissimuler quelques objets avec la complicité de Louise, l’aide ménagère. Sa femme, Valérie, et sa belle-sœur, Sophie, ne font que compliquer la situation. Sans oublier la belle-mère, Yvonne, qui n’hésite pas à mettre son grain de sel.
Réservation au 06 23 31 87 52
Date limite de réservation le 11 mars 2026 .
Salle polyvalente Genneville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 74 67 gennevillebienvenue@gmail.com
English : Théâtre Ne m’appelle pas Roudoudou
Ne m’appelle pas Roudoudou A play written by Pascal Guillemaud and directed by Françoise Levesque
