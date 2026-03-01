Théâtre Ne m’appelle pas Roudoudou Genneville

Théâtre Ne m’appelle pas Roudoudou

Ne m’appelle pas Roudoudou Une pièce écrite par Pascal Guillemaud et mise en scène de Françoise Levesque

Une pièce écrite par Pascal Guillemaud

Mise en scène de Françoise Levesque

Par l’Association Genneville Bienvenue

Voici le résumé

Quand on vous annonce un contrôle fiscal, c’est un peu la panique. Paul, chef d’entreprise en électricité, essaie de dissimuler quelques objets avec la complicité de Louise, l’aide ménagère. Sa femme, Valérie, et sa belle-sœur, Sophie, ne font que compliquer la situation. Sans oublier la belle-mère, Yvonne, qui n’hésite pas à mettre son grain de sel.

Réservation au 06 23 31 87 52

Date limite de réservation le 11 mars 2026 .

Salle polyvalente Genneville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 74 67 gennevillebienvenue@gmail.com

English : Théâtre Ne m’appelle pas Roudoudou

Ne m’appelle pas Roudoudou A play written by Pascal Guillemaud and directed by Françoise Levesque

