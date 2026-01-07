Théâtre Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Le Reflet Saint-Berthevin

Théâtre Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Le Reflet

Théâtre en famille

Lonesome cowboy, prisonnier d’un passé familial de self made man, Steve Kermabon va tenter de briser les chaines. Dans un décor moitié saloon, moitié poussière, s’amoncellent de vieilles malles remplies de souvenirs des aïeux, des pionniers et de la conquête de l’ouest. L’époque révolue d’une famille qu’il rêve en héros de Western. Mais le temps est venu pour lui de sortir des histoires empruntées au cinéma et de régler ses comptes.

Par le procédé du mapping, Achille Grimaud nous plonge dans un univers décalé où les personnages de cinéma ne sont pas réduits à des écrans télés, mais à des vrais personnages qui jouent sur scène.

Un petit bijou de spectacle à découvrir en famille !

• Vendredi 13 mars à 20h30

• Tout public à partir de 8 ans

• Tarifs 14€ 7€ .

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90

English :

Family theater

