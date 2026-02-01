Théâtre Ne surtout pas déranger Antigny
Théâtre Ne surtout pas déranger Antigny samedi 7 février 2026.
Théâtre Ne surtout pas déranger
Espace Ben-Hur Antigny Vendée
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21
Théâtre par la Troupe Ben-Hur
Pièce de théâtre de Vivien Lhéraux jouée par la troupe la Barretoise à l’Espace Ben-Hur à Antigny
Payant
8€ pour les adultes
4€ pour les collégiens
Réservations du lundi au vendredi de 10h à 20h par mail ou téléphone.
Les bénéfices seront versés à deux associations Espoir de St Pierre du Chemin et la lutte contre le cancer pour les recherches de la maladie de Charcot. .
Espace Ben-Hur Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 44 56 14 12 labarretoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater by Troupe Ben-Hur
L’événement Théâtre Ne surtout pas déranger Antigny a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin