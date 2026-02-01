Théâtre Ne surtout pas déranger Antigny

Théâtre Ne surtout pas déranger

Espace Ben-Hur Antigny Vendée

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21

Théâtre par la Troupe Ben-Hur

Pièce de théâtre de Vivien Lhéraux jouée par la troupe la Barretoise à l’Espace Ben-Hur à Antigny

Payant

8€ pour les adultes

4€ pour les collégiens

Réservations du lundi au vendredi de 10h à 20h par mail ou téléphone.

Les bénéfices seront versés à deux associations Espoir de St Pierre du Chemin et la lutte contre le cancer pour les recherches de la maladie de Charcot. .

Espace Ben-Hur Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 44 56 14 12 labarretoise@gmail.com

English :

Theater by Troupe Ben-Hur

