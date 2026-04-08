Informations pratiques

Mimizan

Théâtre : Née le 8 mars 1977

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12 21:50:00

Date(s) :

2027-03-12

THEATRE- PARCOURS DE FEMME

Dès l’âge de 15 ans

Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri – un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.

Dans ce seul-en-scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvreles portes de son histoire, entre ombres et lumières. De Berlin à l’île de Pâques, elle retrace son parcours de femme, confrontée aux blessures de l’enfance, à l’impasse de la violence conjugale et aux démons de l’emprise.

Elle ne raconte pas l’histoire d’une victime, mais celle d’une femme debout, tenant la main de l’enfant qu’elle a été.

Une performance intense, puissante où se mêlent rire, émotion et résilience.

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=9IlmR_Reagw

Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

Covoiturage : urlr.me/ykZ8PZ .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

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English : Théâtre : Née le 8 mars 1977

L’événement Théâtre : Née le 8 mars 1977 Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan