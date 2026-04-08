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Théâtre : Née le 8 mars 1977 Mimizan

vendredi 12 mars 2027 · Mimizan

Théâtre : Née le 8 mars 1977 Mimizan

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Parnasse
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
15 15 Tarif de base - plein tarif

Mimizan

Théâtre : Née le 8 mars 1977

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12 21:50:00

Date(s) :
2027-03-12

THEATRE- PARCOURS DE FEMME

Dès l’âge de 15 ans

Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri – un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.
Dans ce seul-en-scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvreles portes de son histoire, entre ombres et lumières. De Berlin à l’île de Pâques, elle retrace son parcours de femme, confrontée aux blessures de l’enfance, à l’impasse de la violence conjugale et aux démons de l’emprise.
Elle ne raconte pas l’histoire d’une victime, mais celle d’une femme debout, tenant la main de l’enfant qu’elle a été.
Une performance intense, puissante où se mêlent rire, émotion et résilience.

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=9IlmR_Reagw
Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
Covoiturage : urlr.me/ykZ8PZ   .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35  leparnasse@mimizan.com

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English : Théâtre : Née le 8 mars 1977

L’événement Théâtre : Née le 8 mars 1977 Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan

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