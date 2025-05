Théâtre « Neuf petites filles » – Châteauneuf-sur-Cher, 3 juin 2025 07:00, Châteauneuf-sur-Cher.

Cher

Théâtre « Neuf petites filles » Rue du Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Début : Mardi 2025-06-03

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Chantier théâtre des comédiens amateurs de la Carro, mis en scène par Caroline de Vial. Douze acteurs deviennent 12 petites filles avec le texte de Sandrine Roche. Pour tout public à partir de 10 ans.

Elles jouent à jouer. Sans vergogne. Et tout y passe, la grossophobie, le racisme, le sexisme et le harcèlement, la loi du plus fort… Leur naïveté nous promène et nous estomaque. Elles sont désopilantes mais cette cruauté accouche d’un grand rire libérateur. L’écriture saillante et rythmique est une bombe au service de l’humanité. .

Rue du Clos de l’Île

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

The Carro amateur actors’ theater workshop, directed by Caroline de Vial. Twelve actors become 12 little girls, with text by Sandrine Roche. For audiences aged 10 and over.

German :

Theater-Workshop der Laienschauspieler von La Carro, inszeniert von Caroline de Vial. Zwölf Schauspieler werden zu 12 kleinen Mädchen mit dem Text von Sandrine Roche. Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Italiano :

Laboratorio teatrale degli attori amatoriali del Carro, diretto da Caroline de Vial. Dodici attori diventano 12 bambine con testo di Sandrine Roche. Per tutti gli spettatori a partire dai 10 anni.

Espanol :

Taller de teatro de los actores aficionados Carro, dirigido por Caroline de Vial. Doce actores se convierten en 12 niñas con texto de Sandrine Roche. Para todos los públicos a partir de 10 años.

