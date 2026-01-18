Théâtre Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin

Théâtre Neuvy-Bouin

Espace Les Halles Neuvy-Bouin Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30

Les Yakan’vy ont le plaisir de vous présenter une pièce de théâtre L colocation dorée , précédée de la pièce des ados Pas de moquerie s’il vous plait . .

Espace Les Halles Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 91 13 94 yakanvy79@gmail.com

